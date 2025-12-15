Освобождение поселка Песчаное в Днепропетровской области позволило группировке войск «Восток» расширить зону контроля на западном берегу реки Гайчур и создать условия для дальнейшего наступления, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве добавили, что в ходе боев было уничтожено семь единиц техники и свыше 20 тяжелых беспилотников «Баба-Яга».

Занятие данного района расширило зону контроля на западном берегу реки Гайчур и создало условия для дальнейших штурмовых действий подразделений группировки войск «Восток» на этом направлении, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие Восточной группировки войск завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Подразделения продолжают наступательные действия, углубляясь в оборонительные порядки противника.

Кроме того, пресс-служба МО заявила, что в ходе специальной военной операции на Украине российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области. По информации ведомства, эту задачу выполнили военнослужащие подразделений, входящих в группировку «Восток».