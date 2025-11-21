Названо число погибших бойцов ВСУ при боях за Купянск Во время боев за Купянск погибло около 3,2 тыс. бойцов ВСУ

Около 3,2 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины погибло во время боев за Купянск, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, еще около 6,5 тыс. человек заблокировано близ района Купянск-Узловой. В Минобороны России эти сведения не комментировали.

Канал отмечает, что ВСУ расположились в Ковшаровке, Новоосиново, Глушковке и Колесниковке. Киев пытался создать блокаду, которая могла бы сдерживать наступление российской армии, но операция провалилась из-за потерь противника.

При этом, говорится в посте, всего за время боев за Купянск из рядов ВСУ дезертировало почти 1,5 тыс. военных. Также 400 солдат попали в плен, а погибло около 3,2 тыс. человек.

В публикации отмечается, что многие из военных просто оставались на поле боя без шанса получить помощь от эвакуационных групп со стороны Украины из-за большой активности БПЛА. Источник сообщил, что «на убой» в город отправили рекордное количество мобилизованных силами ТЦК (аналог военкомата), которые погибли без опыта штурма позиций на фронтах.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Купянска. В докладе президенту России Владимиру Путину он отметил, что соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию формирований противника на левом берегу Оскола.