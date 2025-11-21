Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:51

Названо число погибших бойцов ВСУ при боях за Купянск

Во время боев за Купянск погибло около 3,2 тыс. бойцов ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Около 3,2 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины погибло во время боев за Купянск, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, еще около 6,5 тыс. человек заблокировано близ района Купянск-Узловой. В Минобороны России эти сведения не комментировали.

Канал отмечает, что ВСУ расположились в Ковшаровке, Новоосиново, Глушковке и Колесниковке. Киев пытался создать блокаду, которая могла бы сдерживать наступление российской армии, но операция провалилась из-за потерь противника.

При этом, говорится в посте, всего за время боев за Купянск из рядов ВСУ дезертировало почти 1,5 тыс. военных. Также 400 солдат попали в плен, а погибло около 3,2 тыс. человек.

В публикации отмечается, что многие из военных просто оставались на поле боя без шанса получить помощь от эвакуационных групп со стороны Украины из-за большой активности БПЛА. Источник сообщил, что «на убой» в город отправили рекордное количество мобилизованных силами ТЦК (аналог военкомата), которые погибли без опыта штурма позиций на фронтах.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Купянска. В докладе президенту России Владимиру Путину он отметил, что соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию формирований противника на левом берегу Оскола.

ВСУ
Купянск
СВО
погибшие
