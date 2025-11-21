Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 10:32

Ударные БПЛА российских войск сорвали ротацию ВСУ под Запорожьем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, которые приводят «Известия», операторы беспилотников провели серию атак по украинской автомобильной технике, которая пыталась доставить солдат, боеприпасы и дроны.

Операторы ударных БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по автомобильной технике противника в Запорожской области, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в результате успешных атак было нарушено снабжение украинских войск на этом направлении. ВСУ также не удалось провести переброску своих подразделений.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ уничтожили до трех тысяч украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска. Для удержания населенного пункта ВСУ стянули в город до 20 тысяч бойцов, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».

Россия
СВО
Украина
атаки
удары
Запорожская область
