Российские расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, которые приводят «Известия», операторы беспилотников провели серию атак по украинской автомобильной технике, которая пыталась доставить солдат, боеприпасы и дроны.

Операторы ударных БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по автомобильной технике противника в Запорожской области, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в результате успешных атак было нарушено снабжение украинских войск на этом направлении. ВСУ также не удалось провести переброску своих подразделений.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ уничтожили до трех тысяч украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска. Для удержания населенного пункта ВСУ стянули в город до 20 тысяч бойцов, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».