Россияне подхватили кишечную инфекцию после экскурсии в Египте Четверо россиян отравились после экскурсии по Шарм-эль-Шейху

Четверо россиян отравились после экскурсии по Шарм-эль-Шейху, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По их словам, самочувствие могло резко ухудшиться из-за ужина в ресторане морепродуктов.

Канал отметил, что через день после экскурсии у всех возникли симптомы отравления. Многие из них чувствовали слабость. У одной женщины болезнь протекала тяжелее, и она лечилась неделю.

Ранее стало известно, что норовирус мог стать причиной инфекционных отравлений студентов Сургутского политехнического колледжа в Ханты-Мансийском автономном округе. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции учащихся перевели на дистанционное обучение. Медпомощь потребовалась 19 студентам политеха, часть из них была госпитализирована.

До этого сообщалось, что четыре члена немецкой семьи скончались в стамбульском отеле, предположительно, из-за отравления высокотоксичным веществом. Смерть туристов мог вызвать фосфид алюминия, не имеющий антидота. По последней информации, число задержанных по делу достигло 11 человек, включая владельца кафе и продавцов местных лавок.