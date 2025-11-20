Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 12:09

Названа вероятная причина массового отравления студентов в Сургуте

Роспотребнадзор: норовирус стал причиной отравления студентов колледжа в Югре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Норовирус мог стать причиной инфекционных отравлений студентов Сургутского политехнического колледжа в Ханты-Мансийском автономном округе, заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции учащихся перевели на дистанционное обучение.

По предварительным данным, возбудителем инфекции является норовирус. Студенты переведены на дистанционный формат обучения, — говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование началось еще ночью. Сейчас проводится внеплановая проверка: отбираются пробы объектов внешней среды, питьевой воды, пищевых продуктов и смывов с поверхностей. Особое внимание уделяется сотрудникам пищеблока.

Ранее сообщалось, что медицинская помощь потребовалась 19 студентам политеха, часть из них была госпитализирована. Учащиеся колледжа пожаловались, что в супе были личинки, а в котлетах — волосы. Все они обедали в местной столовой.

До этого шеф-повар екатеринбургского кафе получил год ограничения свободы и запрет на работу в общепите после массового отравления выпускников юридического университета. Суд установил, что нарушение санитарных правил привело к возникновению симптомов острой кишечной инфекции у 43 человек.

