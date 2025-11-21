Удары по Украине сегодня, 21 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 21 ноября, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 21 ноября

Российские военные в ночь на 21 ноября нанесли удар по объектам в Черниговской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

После удара по объектам в Лозовой Харьковской области 15 населенных пунктов района остались без света, сообщили в местной администрации. Уточняется, что повреждена критическая инфраструктура.

Всего за сутки с 20 на 21 ноября зафиксировано 35 ударов, отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Удары локальные, как обычно после массовых атак, с сериями по Черниговской, Днепропетровской и Одесской областям. Основные цели: энергетическая инфраструктура, объекты ПВО, узлы запуска БПЛА, склады, логистика, а также регулярная доразведка по восточным и южным направлениям. День прошел под знаком плотных серий БПЛА по Чернигову и Днепропетровску, плюс ночная активность по Одессе. Динамика — точечная работа по системе ПВО, тактическим объектам ВСУ, промышленным предприятиям и местам временной дислокации», — сообщил он в авторском Telegram-канале.

По данным подпольщика, серия ударов по объектам в Днепропетровске — это часть долгосрочной кампании по уничтожению инфраструктуры, которая обеспечивает полеты разведывательных дронов, ремонт техники и изготовление ракет.

«Днепропетровск остается ключевой базой управления ПВО и БПЛА Украины в центре страны. Это промышленный гигант: в городе производят и собирают БПЛА, ракеты для РСЗО и дальнобойные ракеты, ремонтируют и готовят технику к ЛБС», — пояснил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Читайте также:

Снег с дождем и тепло до +5 градусов? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман

Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать