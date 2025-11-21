Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 10:45

Лучший рецепт начинки для тарталеток с крабовыми палочками за 10 минут

Лучший рецепт начинки для тарталеток с крабовыми палочками Лучший рецепт начинки для тарталеток с крабовыми палочками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Начинка для тарталеток с крабовыми палочками — элементарная, но безумно аппетитная закуска для праздника. Готовится очень просто, а результат радует нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Для блюда возьмите: 150 палочек из мяса краба; 2 яйца, сваренных вкрутую; 100 г сыра твердого сорта; 3 ст. л. майонеза; 1 дольку чеснока. Палочки и яйца измельчите ножом. Сыр натрите на мелкой терке, чесночный зубчик спрессуйте. Соедините ингредиенты в боуле, если необходимо — посолите и поперчите по вкусу, добавьте майонез и перемешивайте до однородности. Такая начинка отлично впишется в любое застолье и исчезнет с тарелок быстрее, чем вы успеете глазом моргнуть.

Порадуйте своих близких этой легкой закуской, которая всегда смотрится красиво и аппетитно.

Ранее мы поделились рецептом наваристого супа из сушеных грибов.

