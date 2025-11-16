Домашний суп из сушеных белых грибов: быстро и необыкновенно вкусно

Для приготовления вкусного грибного супа возьмите 100 г сушеных боровиков и тщательно промойте их под холодной проточной водой. Затем залейте грибы холодной водой и оставьте на ночь для набухания. После замачивания откиньте грибы на дуршлаг, переложите обратно в кастрюлю и залейте примерно 1,5 литра свежей воды. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите около 30 минут.

В это время очистите одну среднюю луковицу и нарежьте ее мелкими кубиками или тонкими полукольцами. Растопите 30 г сливочного масла на сковороде и обжарьте лук до прозрачности и легкой золотистости.

Очистите три средние картофелины и нарежьте их крупной соломкой, после чего добавьте в кастрюлю с грибами. Варите до полной готовности картофеля, примерно 15–20 минут. После этого добавьте в суп обжаренный лук, положите два лавровых листа, посолите и поперчите по вкусу.

Накройте кастрюлю крышкой и томите на маленьком огне еще 10 минут, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались ароматами. Готовый суп разлейте по тарелкам, при желании добавьте сметану для нежности и сразу подавайте на стол.

Ингредиенты: сушеные боровики — 100 г, картофель — 3 шт. среднего размера, сливочное масло — 30 г, лук репчатый — 1 шт., лавровый лист — 2 шт., соль и перец — по вкусу, сметана — для подачи.

