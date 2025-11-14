Ежики в грибном соусе — уют в каждой ложке: простое блюдо, которое семья просто обожает. Хотите создать дома атмосферу тепла и уюта? Эти нежные тефтели в ароматном грибном соусе — именно то, что нужно! Они сочетают в себе сочность мясной основы, питательность риса и насыщенный вкус грибов. Простой рецепт, доступные ингредиенты и потрясающий результат — идеально для вечера в кругу семьи.

Начните с подготовки грибов: лесные нужно предварительно отварить, а шампиньоны достаточно просто нарезать и обжарить. На сковороде с толстым дном пассеруйте одну нарезанную луковицу, натертую морковь и болгарский перец до мягкости. Для тефтелей смешайте 400–500 граммов фарша с половиной стакана риса, отваренного до полуготовности, посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте аккуратные шарики и выложите их к овощам. Добавьте подготовленные грибы. В отдельной емкости соедините 3–4 столовые ложки сметаны со стаканом горячей воды и залейте этой смесью тефтели. Томите под крышкой на медленном огне около 30 минут — за это время соус загустеет, а тефтели пропитаются всеми ароматами. Подавайте с картофельным пюре или рассыпчатым рисом!

