ВСУ лишились цеха по ремонту вооружения ВС России уничтожили цех по ремонту вооружений украинской армии

Вооруженные силы России уничтожили цех по ремонту военной техники ВСУ на территории Харьковской области, передает ТАСС. Противник понес потери среди инженерного состава ремонтных подразделений.

В районе города Берестин Харьковской области подтверждено поражение цеха по ремонту и обслуживанию техники и вооружения ВСУ. Есть потери среди инженерного состава ремонтных подразделений, — уточнил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование противника начало масштабную переброску личного состава с харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных, чтобы усилить другие направления.

В Минобороны России сообщали, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области провалилась. Западная группировка войск ВС РФ сорвала контратаку противника около населенного пункта Благодатовка.