20 ноября 2025 в 11:52

ВСУ лишились цеха по ремонту вооружения

ВС России уничтожили цех по ремонту вооружений украинской армии

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России уничтожили цех по ремонту военной техники ВСУ на территории Харьковской области, передает ТАСС. Противник понес потери среди инженерного состава ремонтных подразделений.

В районе города Берестин Харьковской области подтверждено поражение цеха по ремонту и обслуживанию техники и вооружения ВСУ. Есть потери среди инженерного состава ремонтных подразделений, — уточнил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование противника начало масштабную переброску личного состава с харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных, чтобы усилить другие направления.

В Минобороны России сообщали, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области провалилась. Западная группировка войск ВС РФ сорвала контратаку противника около населенного пункта Благодатовка.

