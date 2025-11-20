ВСУ лишились цеха по ремонту вооружения

Вооруженные силы России уничтожили цех по ремонту военной техники ВСУ на территории Харьковской области, передает ТАСС. Противник понес потери среди инженерного состава ремонтных подразделений.
В районе города Берестин Харьковской области подтверждено поражение цеха по ремонту и обслуживанию техники и вооружения ВСУ. Есть потери среди инженерного состава ремонтных подразделений, — уточнил собеседник агентства.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование противника начало масштабную переброску личного состава с харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных, чтобы усилить другие направления.
В Минобороны России сообщали, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области провалилась. Западная группировка войск ВС РФ сорвала контратаку противника около населенного пункта Благодатовка.