20 ноября 2025 в 12:51

Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной

Олимпийскую чемпионку Алевтину Олюнину похоронят 22 ноября

Алевтина Олюнина на зимней Спартакиаде профсоюзов СССР, 1971 год Алевтина Олюнина на зимней Спартакиаде профсоюзов СССР, 1971 год Фото: Юрий Долягин/РИА Новости
Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Алевтину Олюнину, скончавшуюся в возрасте 83 лет, похоронят 22 ноября в Костромской области, рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с ТАСС. По ее словам, в тот же день состоится и отпевание.

Отпевание и похороны пройдут 22 ноября, — сказала Вяльбе.

Олюнина была выдающейся спортсменкой: на Олимпиаде 1972 года выиграла эстафету 3x5 километров и завоевала серебро в гонке на 10 километров. При этом в 1970 году она получила звание заслуженного мастера спорта СССР. Кроме того, Олюнина дважды становилась чемпионкой мира, девять раз побеждала на чемпионатах СССР.

Ранее на 89-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин. Саратовский спортсмен завоевал золотые медали в командных состязаниях по рапире на Олимпиадах 1960 и 1964 годов, а в 2024 году его имя было внесено в Зал славы Международной федерации фехтования.

До этого скончался советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин, посвятивший многие годы преподаванию в РГПУ имени Герцена. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 68 лет, оставив о себе память как о выдающемся атлете и талантливом наставнике.

