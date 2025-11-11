Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Сисикин

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по рапире Юрий Сисикин, сообщила пресс-служба правительства Саратовской области в своем Telegram-канале. Ему было 88 лет.

Губернатор региона Роман Бусаргин выразил свои соболезнования, отметив, что Сисикин был единственным представителем Саратовской области, удостоенным золотой медали «За выдающееся спортивное достижение».

Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Юрий Сисикин завоевал золотые медали на Олимпийских играх 1960 и 1964 годов в командных состязаниях по рапире. В 2024 году его имя было внесено в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE).

