Тело бывшего бойца ММА нашли в американской тюрьме

Бывший боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра скончался в американской тюрьме штата Флорида в возрасте 38 лет, сообщает издание Globo. Бразильский спортсмен находился под стражей с июня этого года после ареста за нападение на свою супругу.

Официальная причина смерти не объявлена. При этом друг бойца Рони Мариану Безерра заявил о возможном самоубийстве.

Карьера де Оливейра в ММА включала 22 боя, из которых он выиграл 14 и проиграл 7. С 2012 по 2018 год бразилец выступал в UFC, а в 2012 году дошел до финала шоу The Ultimate Fighter: Brasil, где уступил Безерре.

