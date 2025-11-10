Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 21:29

Тело бывшего бойца ММА нашли в американской тюрьме

Боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра скончался в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра скончался в американской тюрьме штата Флорида в возрасте 38 лет, сообщает издание Globo. Бразильский спортсмен находился под стражей с июня этого года после ареста за нападение на свою супругу.

Официальная причина смерти не объявлена. При этом друг бойца Рони Мариану Безерра заявил о возможном самоубийстве.

Карьера де Оливейра в ММА включала 22 боя, из которых он выиграл 14 и проиграл 7. С 2012 по 2018 год бразилец выступал в UFC, а в 2012 году дошел до финала шоу The Ultimate Fighter: Brasil, где уступил Безерре.

Ранее на 89-м году жизни скончался легендарный баскетбольный тренер и игрок Ленни Уилкенс. Причины смерти не раскрываются. Спортсмен является бессменным рекордсменом НБА по количеству матчей, проведенных в роли главного тренера — 2487 игр.

До этого бодибилдер-вегетарианец из Индии Вариндер Сингх Гуман скончался на 48-м году жизни. Отмечается, что он первым из приверженцев этого вида спорта решил отказаться от употребления мяса.

