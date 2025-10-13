Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 20:17

Первый в мире бодибилдер-вегетарианец умер в 47 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бодибилдер-вегетарианец из Индии Вариндер Сингх Гуман скончался на 48-м году жизни, сообщили в издании India Today. Отмечается, что он первым из приверженцев этого вида спорта решил отказаться от употребления мяса в пищу.

По информации журналистов, причиной смерти стал инфаркт. Изначально Гумана госпитализировали в Амритсаре для плановой операции на бицепсе. После хирургического вмешательства организм спортсмена не справился с нагрузкой при реабилитации, уточнили в издании.

Отмечается, что бодибилдер стал широко известен в 2013 году, когда американский спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер выбрал его в качестве представителя своей продукции в Азии. Также Гуман завоевал титул Мистер Индия в 2009 году и серебряную медаль на конкурсе «Мистер Азия». Кроме того, спортсмен снимался в кино, в том числе в ленте «Тигр 3» со звездой Болливуда Салманом Ханом.

Ранее американский актер Тони Фицпатрик, наиболее известный по ролям в фильмах «Первобытный страх» и «Филадельфия», скончался в Чикаго в возрасте 66 лет. По информации журналистов, причиной смерти стал сердечный приступ.

Индия
бодибилдинг
смерти
вегетарианцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протестовать на улицах Тбилиси станет опаснее
В Госдуме выступили против ограничений на сладкую газировку
Стало известно, когда экс-президент Франции начнет отбывать тюремный срок
Долина рассказала об особой связи с отцом
Адвокат обвинила судью в ошибке, которая лишила Гуцул права на защиту
Земляную грушу надо срочно кушать! Готовим салат и оладьи из топинамбура
США пошли на необычный шаг из-за шатдауна
Российский пауэрлифтер оказался замешан в скандале с 12-летним мальчиком
Первый в мире бодибилдер-вегетарианец умер в 47 лет
Семья педофилов и подросток-убийца: главные ЧП дня
В Госдуме рассказали, с какой целью был учрежден День отца в России
Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой
Автолюбители скупают мощные автомобили до подорожания
Центр сердечно-сосудистой хирургии появится в российском регионе
Группа «Кино» представила альбом малоизвестных песен из 80-х
В Госдуме объяснили, почему Киев не борется с повальным пьянством в ВСУ
Пугачеву поставили на место, Трамп хочет поговорить с Путиным: что дальше
Падение Купянска, судьба ВСУ предрешена: новости с фронтов СВО 13 октября
Экс-заммэра российского города не выпустили на свободу
На кошек и собак понадобится разрешение? Регистрация питомцев, подробности
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.