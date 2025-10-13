Первый в мире бодибилдер-вегетарианец умер в 47 лет

Бодибилдер-вегетарианец из Индии Вариндер Сингх Гуман скончался на 48-м году жизни, сообщили в издании India Today. Отмечается, что он первым из приверженцев этого вида спорта решил отказаться от употребления мяса в пищу.

По информации журналистов, причиной смерти стал инфаркт. Изначально Гумана госпитализировали в Амритсаре для плановой операции на бицепсе. После хирургического вмешательства организм спортсмена не справился с нагрузкой при реабилитации, уточнили в издании.

Отмечается, что бодибилдер стал широко известен в 2013 году, когда американский спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер выбрал его в качестве представителя своей продукции в Азии. Также Гуман завоевал титул Мистер Индия в 2009 году и серебряную медаль на конкурсе «Мистер Азия». Кроме того, спортсмен снимался в кино, в том числе в ленте «Тигр 3» со звездой Болливуда Салманом Ханом.

Ранее американский актер Тони Фицпатрик, наиболее известный по ролям в фильмах «Первобытный страх» и «Филадельфия», скончался в Чикаго в возрасте 66 лет. По информации журналистов, причиной смерти стал сердечный приступ.