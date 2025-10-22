В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин Глава ФББР Вишневский: бодибилдинг не повышает смертность среди женщин

Бодибилдинг не повышает уровень смертности среди женщин, заявил NEWS.ru президент Федерации бодибилдинга России (ФББР) Александр Вишневский. Так он прокомментировал исследование зарубежных ученых из университета Падуи, которые утверждают обратное. По его словам, проблемы со здоровьем в этом виде спорта связаны в первую очередь с применением запрещенных препаратов и сильным обезвоживанием организма.

Нам не известны факты смертей среди женщин, занимающихся бодибилдингом. Но известно, что увеличиваются проблемы с сердечно-сосудистой системой как у мужчин, так и у женщин при применении запрещенных препаратов, которые способствуют сгущению крови, и, как следствие, увеличивается риск образования тромбов. Сильное обезвоживание также создает подобные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Безусловно, прием запрещенных препаратов может влиять и на психологическое состояние человека, — пояснил Вишневский.

Он подчеркнул, что современный бодибилдинг активно трансформируется: появляются новые массовые дисциплины, где ценится здоровый внешний вид, а не чрезмерная «мышечность». Также глава ФББР добавил, что в последние годы спортивная индустрия сделала серьезный шаг вперед в борьбе с допингом.

Хочется отметить, что в последние годы бодибилдинг сильно трансформировался и в нем появилось много новых массовых дисциплин, в которых оцениваются прежде всего эстетика, пропорции, здоровый внешний вид, а за излишнюю «мышечность» снижаются баллы. Поэтому в этих дисциплинах наиболее реально добиваться результата без применения запрещенных препаратов. К тому же Международная федерация бодибилдинга ведет большую антидопинговую работу, сотрудничая с WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — NEWS.ru). Федерация бодибилдинга России в свою очередь в этом вопросе сотрудничает с РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. — NEWS.ru), — резюмировал Вишневский.

