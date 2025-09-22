«Интервидение-2025»
Россиян предостерегли от бездумного употребления протеина

Нутрициолог Яблокова: протеин может вызвать расстройство ЖКТ и аллергию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам не следует бездумно употреблять протеин, так как он может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в частности, вызвать расстройство ЖКТ и аллергию, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее мнению, добавки необходимы в основном профессиональным спортсменам и тем, кто интенсивно занимается силовыми тренировками.

Протеиновая добавка будет актуальна прежде всего тем, кто занимается силовыми тренировками и бодибилдингом, а также профессиональным спортсменам. У данной категории людей повышенный запрос в количестве белка и не всегда получается наесть его из обычных продуктов. У протеиновых добавок есть ряд противопоказаний: не рекомендовано принимать людям при тяжелых заболеваниях почек и печени или страдающим аллергией на компоненты смесей. При чрезмерном употреблении протеиновых добавок возможно расстройство ЖКТ — вздутие, диарея или запоры, — пояснила Яблокова.

Она отметила, что для большинства людей протеин не является обязательным, поскольку белок предпочтительнее получать из натуральных продуктов. По словам нутрициолога, обогащать свой рацион следует за счет мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц и бобовых.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В целом протеиновая добавка не является обязательной к употреблению. Белок лучше всего получать из пищи, обогащать свой рацион различными белковыми продуктами — мясом, птицей, рыбой и морепродуктами, яйцами и бобовыми. Протеин можно использовать как помощь, — резюмировала Яблокова.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что употребление протеиновых батончиков или других полезных десертов не всегда может быть безвредным. По его словам, важно следить за количеством съеденного.

