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28 июля 2025 в 17:47

Академик РАН развеял миф о безусловной пользе протеиновых батончиков

Академик РАН Тутельян: полезные десерты могут навредить, если ими переедать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление протеиновых батончиков или других полезных десертов не всегда может быть безвредным, заявил академик РАН Виктор Тутельян. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, важно следить за количеством съеденного. Если же полакомиться одним кусочком, то ничего не будет, считает эксперт.

Умение вовремя остановиться — это общая культура, твое воспитание. Окружающих и детей надо воспитывать не во вседозволенности, — пояснил он.

По его словам, сейчас люди идут «по самому простому пути», а результат один — лишний вес. Он напомнил, что около 15% детей имеют излишнюю массу тела. При этом речь идет об особом виде ожирения — гипоацидном, когда в организме при взрослении накапливаются дополнительные клетки и они «требуют еды».

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что прежде чем выбрать полезное мороженое, нужно обращать внимание на его состав и избегать продуктов с красителями и заменителями молочного жира. Она отметила, что пломбир является одним из самых калорийных видов мороженого, но при этом он имеет «чистый» состав.

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