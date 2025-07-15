Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 11:48

Любителям мороженого дали совет, как получить пользу от лакомства

Диетолог Соломатина посоветовала покупать мороженое без красителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы выбрать полезное мороженое, нужно обращать внимание на его состав и избегать продуктов с красителями и заменителями молочного жира, рассказала в беседе с RT диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что пломбир является одним из самых калорийных видов мороженого, но при этом он имеет «чистый» состав.

Прежде всего нужно выбирать натуральный сорт, смотреть на состав. Чем меньше там красителей, ароматизаторов, непонятных ингредиентов, тем лучше, — подчеркнула врач.

Соломатина также порекомендовала обратить внимание на сорбеты, которые представляют собой замороженные ягоды и фрукты, так как они менее калорийны и содержат меньше добавок. Что касается протеиновых десертов, эксперт советует внимательно изучать содержание белка и избегать избытка сахара. Также стоит выбирать мороженое с натуральными заменителями сахара, такими как стевия или стевиозид, которые пока не скомпрометировали себя, добавила врач.

Нутрициолог Анна Дивинская ранее заявила, что энергомороженое опасно для детей, так как усиливает тревожность и может провоцировать агрессию. Кроме того, по ее словам, подобное лакомство может нарушать сердечный ритм и сон, а также ухудшать концентрацию внимания.

здоровье
мороженое
диетологи
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Археологи обнаружили угрожающую надпись при раскопках в Турции
В МИД РФ резко ответили на новые инициативы Трампа
Энергетик раскрыл, какой уголь выгодно производить в России
Россиянам дали совет, что делать при попытке вербовки СБУ
Названы продукты для продления жизни
«Пищать на весь мир»: раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками по жителям РФ
Минобороны России раскрыло нанесенный ВСУ за сутки урон
Молния ударила по Останкинской телебашне и попала на видео
Политсоветник назвал адресата речи Трампа о 50 днях на сделку
Американист оценил последствия пошлин Трампа против России
Магнитные бури сегодня, 15 июля: что завтра, перепады настроения, слабость
Свыше сотни беспилотников ВСУ перехватили над Россией
Названы две причины закрытия угольных предприятий в России
В Минобороны раскрыли успехи ВС России в ДНР
Суд отдал бренд «Пираты Карибского моря» российскому производителю рома
Умер осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный
Euroclear увидел экспроприацию в замысле насчет активов России
Мэр одного города предложила свой вариант вместо строительства военных баз
В Вильнюсе отказались признавать россиян и белорусов победителями на забеге
Кафе на Урале приостановило работу после отравления будущих прокуроров
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери
Россия

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.