Любителям мороженого дали совет, как получить пользу от лакомства

Чтобы выбрать полезное мороженое, нужно обращать внимание на его состав и избегать продуктов с красителями и заменителями молочного жира, рассказала в беседе с RT диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что пломбир является одним из самых калорийных видов мороженого, но при этом он имеет «чистый» состав.

Прежде всего нужно выбирать натуральный сорт, смотреть на состав. Чем меньше там красителей, ароматизаторов, непонятных ингредиентов, тем лучше, — подчеркнула врач.

Соломатина также порекомендовала обратить внимание на сорбеты, которые представляют собой замороженные ягоды и фрукты, так как они менее калорийны и содержат меньше добавок. Что касается протеиновых десертов, эксперт советует внимательно изучать содержание белка и избегать избытка сахара. Также стоит выбирать мороженое с натуральными заменителями сахара, такими как стевия или стевиозид, которые пока не скомпрометировали себя, добавила врач.

Нутрициолог Анна Дивинская ранее заявила, что энергомороженое опасно для детей, так как усиливает тревожность и может провоцировать агрессию. Кроме того, по ее словам, подобное лакомство может нарушать сердечный ритм и сон, а также ухудшать концентрацию внимания.