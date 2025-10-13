Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 19:19

Звезда «Первобытного страха» скончался на 67-м году жизни

Актер из «Первобытного страха» Фицпатрик умер в возрасте 66 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский актер Тони Фицпатрик, наиболее известный по ролям в фильмах «Первобытный страх» и «Филадельфия», скончался в Чикаго в возрасте 66 лет, сообщает Chicago Tribune. По данным издания, причиной смерти стал сердечный приступ.

Тони Фицпатрик, артист из Чикаго, известный талантами во многих сферах, умер в возрасте 66 лет. Его можно называть человеком, которого будут называть легендой, вспоминая о его заслугах, — говорится в материале.

Фицпатрик, родившийся в 1958 году в пригороде Чикаго, до начала актерской карьеры работал вышибалой, таксистом, барменом и диджеем. С конца 1980-х годов он снялся во множестве фильмов и сериалов, включая «Филадельфию» с Томом Хэнксом в главной роли, «Первобытный страх» с Ричардом Гиром, «Замужем за мафией» и «Скорую помощь».

Помимо актерской деятельности, Фицпатрик был известен как поэт. Его последняя книга «Солнце в конце дороги» вышла незадолго до его смерти.

Ранее сообщалось, что американский рок-музыкант Томми Прайс скончался 10 октября в возрасте 68 лет. Эту новость журналистам подтвердила его жена Стефани, которая назвала его «преданным мужем, гордым отцом, выдающимся барабанщиком и автором песен». Причина смерти артиста не раскрывается.

