Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни Рок-музыкант Томми Прайс скончался в возрасте 68 лет

Американский рок-музыкант Томми Прайс скончался 10 октября в возрасте 68 лет, сообщает издание NME. Эту новость журналистам подтвердила его жена Стефани, которая назвала его «преданным мужем, гордым отцом, выдающимся барабанщиком и автором песен». Причина смерти артиста не раскрывается.

Прайс с ранних лет проявлял исключительный музыкальный талант, самостоятельно осваивая пение и игру на ударных инструментах и гитаре. Уроженец бруклинского района Нью-Йорка начал профессиональную карьеру в 16 лет, присоединившись к группе Scandal, с которой записал пластинку Warrior.

После ухода из Scandal музыкант сотрудничал с Билли Айдолом, а в 1986 году стал участником коллектива Joan Jett and the Blackhearts, где принимал активное участие в концертной деятельности. Помимо этого, Прайс на протяжении творческого пути работал с такими известными исполнителями, как Psychedelic Furs, Дебби Харри и Энрике Иглесиасом, выступая в качестве гастролирующего музыканта.

Многогранная карьера Томми Прайса охватывает несколько десятилетий активной работы в музыкальной индустрии. Его творческое наследие продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов и остается важной частью истории рок-музыки.

