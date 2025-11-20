Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 12:46

Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков

В Турции суд признал виновным в разводе мужа, лайкавшего других женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Верховный суд Турции признал виновным в разводе мужа, ставившего лайки другим женщинам в соцсетях, сообщает телеканал Habertürk. Инстанция также обязала его выплатить бывшей супруге 500 тысяч турецких лир (950 тысяч рублей) и назначил алименты в пять тысяч лир (9500 тысяч рублей) ежемесячно.

Супруга утверждала, что муж унижал ее, не давал денег, лайкал фотографии других женщин в социальных сетях и не был ей верен. Верховный суд утвердил решение суда в Кайсери и признал виновным в разводе мужа, который должен выплатить 500 тысяч лир (950 тысяч рублей) компенсации и пять тысяч лир (9500 тысяч рублей) ежемесячно в виде алиментов, — сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что житель Стамбула будет выплачивать алименты на кошек после расторжения брака с супругой. Брак продлился два года и был расторгнут из-за серьезного конфликта, приведшего к «фундаментальному распаду семейных отношений». Несмотря на развод, мужчина оставил бывшей жене двух домашних животных.

До этого поступила информация о подаче певцом Тимуром Родригезом судебного иска с требованием уменьшения размера алиментных выплат после расторжения брака. Согласно достигнутым договоренностям, артист обязан был ежемесячно перечислять 1,5 млн рублей на содержание детей

Турция
лайки
суды
разводы
