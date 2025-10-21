Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 19:09

Мужчину после развода с женой обязали платить кошкам алименты

Житель Стамбула по решению суда будет платить алименты на содержание кошек

Житель Стамбула будет выплачивать алименты на кошек после расторжения брака с супругой, сообщает газета Hürriyet. Брак между Бугрой и Эзги продлился два года и был расторгнут из-за серьезного конфликта, приведшего к «фундаментальному распаду семейных отношений». Несмотря на развод, мужчина оставил бывшей жене двух домашних животных.

Для юридического оформления финансовых договоренностей пара обратилась в Стамбульский семейный суд, где было официально зафиксировано расторжение брака и взаимные обязательства сторон. Бугра обязался единовременно выплатить Эзги компенсацию в размере 550 тыс. лир (свыше миллиона рублей), а также осуществлять ежеквартальные переводы по 10 тыс. лир (приблизительно 20 тыс. рублей) для содержания кошек.

Ранее адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что плательщик алиментов имеет право на уменьшение их размера при снижении уровня своих доходов. Юрист также указал, что дополнительным основанием для пересмотра суммы может служить нецелевое использование средств вторым родителем, когда деньги тратятся на личные нужды, а не на содержание ребенка.

До этого поступила информация о подаче певцом Тимуром Родригезом судебного иска с требованием уменьшения размера алиментных выплат после расторжения брака. Согласно достигнутым договоренностям, артист обязан был ежемесячно перечислять 1,5 млн рублей на содержание детей и дополнительно 500 тыс. рублей для финансовой поддержки бывшей супруги.

Турция
кошки
животные
алименты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды
Брат Геннадия Хазанова скончался в нищете и одиночестве
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Запекаю свеклу с чесноком и розмарином — аромат на всю кухню
Девушка с самодельным огнеметом хотела сжечь таракана, но убила соседку
Продали в рабство или на органы? Россиянка с биполяркой пропала в Таиланде
«Партия войны» против РФ, новые версии пропажи Усольцевых: что будет дальше
В ожидаемой встрече Трампа и Путина появился нюанс
В Москве пропала верхушка Останкинской башни
Жительница Шотландии нашла огромное существо на побережье
Раскрыта личность избранника дочери Глюк’оZы
На Западе заявили о возможности снятия санкций с России
Стало известно, вернется ли Абрамович в футбол
Политолог раскрыл, сколько депутатов Рады готовы предать Зеленского
«Приходила восемь раз»: Якубович о реакции дочери на спектакль с ним
Пленный боец ВСУ раскрыл, как командование минометами борется с дезертирами
Российского замминистра освободили от должности
«Добьет в спину»: раскрыто, когда Тимошенко расправится с Зеленским
Хинштейн раскрыл, чем Курская область поможет Белгородчине
Стало известно, сколько ЕС выделил денег Украине с начала конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.