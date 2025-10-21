Мужчину после развода с женой обязали платить кошкам алименты Житель Стамбула по решению суда будет платить алименты на содержание кошек

Житель Стамбула будет выплачивать алименты на кошек после расторжения брака с супругой, сообщает газета Hürriyet. Брак между Бугрой и Эзги продлился два года и был расторгнут из-за серьезного конфликта, приведшего к «фундаментальному распаду семейных отношений». Несмотря на развод, мужчина оставил бывшей жене двух домашних животных.

Для юридического оформления финансовых договоренностей пара обратилась в Стамбульский семейный суд, где было официально зафиксировано расторжение брака и взаимные обязательства сторон. Бугра обязался единовременно выплатить Эзги компенсацию в размере 550 тыс. лир (свыше миллиона рублей), а также осуществлять ежеквартальные переводы по 10 тыс. лир (приблизительно 20 тыс. рублей) для содержания кошек.

Ранее адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что плательщик алиментов имеет право на уменьшение их размера при снижении уровня своих доходов. Юрист также указал, что дополнительным основанием для пересмотра суммы может служить нецелевое использование средств вторым родителем, когда деньги тратятся на личные нужды, а не на содержание ребенка.

