На Украине рассказали о ботоферме Зеленского в Facebook «Страна.ua»: боты массово лайкают публикации офиса Зеленского в Facebook

Под постами офиса президента Украины в Facebook (деятельность в РФ запрещена) массово ставят отметки «нравится» пользователи с азиатскими именами, пишет «Страна.ua». В Сети предположили, что речь может идти об активности ботов.

Такое замечено на многих публикациях, но не на всех. Например, вечерние видеообращения главы государства Владимира Зеленского преимущественно собирают лайки от украинских пользователей.

Некоторые аккаунты, отмеченные пользователями, не имеют фото, подписчиков или истории активности, а их имена написаны иероглифами или странной транслитерацией.

Ранее стало известно, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный после слухов о возможном участии в выборах обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев. По данным исследования, военный занял первое место в рейтинге, получив поддержку 74% участников опроса. Кроме того, результаты показали, что гипотетическая партия экс-главкома также вышла бы в лидеры на парламентских выборах. Социологи опросили 1600 человек. Погрешность исследования не превышает 2,5%.