«Вы порядочные люди»: жена пленного из ВСУ обратилась к российским военным

Супруга военнослужащего Вооруженных сил Украины Николая Гудминского выразила признательность российским бойцам за гуманное отношение к ее мужу, находящемуся в плену. Как пишет ТАСС, жена украинского солдата из 57-й отдельной мотопехотной бригады назвала российских военных порядочными людьми.

Я верю, что вы порядочные люди, поэтому я вам верю и прошу вас хорошо относиться к нему, потому что мы его ждем — у него дети, родители, мы все его ждем. Я вам очень благодарна за хорошее отношение к нему <…>. Он не пошел [воевать] добровольцем. Его заставили пойти. Он не хотел идти убивать никого, — сказала женщина.

Сам Гудминский во время телефонного разговора сообщил супруге, что после захвата в плен его обеспечили одеждой и накормили. Он также подтвердил, что российские солдаты проявили к нему достойное обращение.

Ранее военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай описал обстоятельства своей добровольной сдачи в плен в Красноармейске при содействии местных жителей. По его словам, после того как командование покинуло подразделение, он вместе с сослуживцем укрылся в пустой квартире на Лазурном переулке. Местные жители помогли военнослужащим установить контакт с российскими войсками для организованной сдачи в плен.