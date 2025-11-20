Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов Страховой агент Сгибнев: чаще всего россияне попадают в ДТП в Таиланде

Чаще всего россияне обращаются за помощью после ДТП во время путешествий в Таиланде, рассказал 360.ru руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию Кирилл Сгибнев. По его словам, российские туристы, отдыхающие в Турции и Египте чаще жалуются, на бытовые травмы или лор-заболевания.

Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы, — рассказал Сгибнев.

Он отметил, что путешественники из Таиланда часто разбиваются на байках, скутерах и тук-туках. По его словам, также «популярны» отравления местной едой и водой.

