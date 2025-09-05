Турэксперт Мкртчян объяснил, почему в Таиланде опасно зимовать Турэксперт Мкртчян: оставаться на зимовку в Таиланде очень опасно

Проводить зиму в Таиланде может быть смертельно опасно, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, туристам здесь могут угрожать убийства, изнасилования и грабежи. Он отметил, что в основном «зимовщики» пренебрегают оформлением медицинской туристической страховки.

Не оставайтесь на зимовку в Таиланде. Это очень опасно. За последние тридцать лет я не помню ни одного года, чтобы в Таиланде не убивали россиян. Обычно убийство происходит с целью грабежа. Бывают и изнасилования, смерти от передозировки сильнодействующими веществами. Обычно те, кто проводит зиму на курорте, не оформляют медицинскую страховку, — поделился Мкртчян.

По его словам, также пренебрегают покупкой страховки те, кто отправляется в путешествие самостоятельно, не обращаясь в туристические агентство.

Из них около 80% туристов обходятся без медицинской страховки. В этом случае, если с ними что-то произойдет, оплатить лечение они должны будут из своего кармана, — заметил турэксперт.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полицейские нашли чемодан с останками женщины, рядом с телом лежали 10 дисков для гантелей. Предположительно, смерть наступила пять дней назад. Полицейские обратили внимание на сходство этого случая с другой недавней расправой, обстоятельства которой до сих пор выясняются. Тогда жертву тоже нашли в чемодане, спрятанном в 14 километрах от того же водохранилища.