Второй чемодан с останками женщины нашли на популярном у туристов курорте В Таиланде недалеко от Паттайи обнаружили вторую убитую женщину в чемодане

Недалеко от популярного у туристов таиландского города Паттайя правоохранители нашли уже второй чемодан с останками женщины, сообщает The Thaiger. По информации издания, страшная находка была сделана в водохранилище Банг Пхра в провинции Чонбури. Чемодан был опутан цепями с навесными замками.

Внутри оказалось тело женщины, предположительно 30 лет, без видимых повреждений. В чемодане также лежали девять дисков для гантелей. По словам специалистов, смерть наступила примерно пять дней назад. По версии следствия, убийца расправился с жертвой и попытался избавиться от останков. Диски для гантелей он положил в чемодан, чтобы помешать ему всплыть.

Полицейские обратили внимание на сходство этого случая с другой недавней расправой, обстоятельства которой до сих пор выясняются. Тогда жертву тоже нашли в чемодане, спрятанном в 14 километрах от того же водохранилища. Правоохранители расширили зону поиска, охватив близлежащие районы, но преступника пока не нашли.

Ранее жительница Таиланда нашла останки пропавшего мужа в старой выгребной яме. Она наткнулась на скелет и одежду супруга, когда решила очистить септик. Мужчина исчез три года назад. Местные рассказали тайке, как видели пропавшего с какой-то женщиной, потому она решила, что муж просто ушел к любовнице.