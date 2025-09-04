Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:41

Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме

TT: жительница Таиланда нашла останки пропавшего в 2022 году мужа в септике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Таиланда нашла останки пропавшего в 2022 году мужа в старой выгребной яме, сообщает тайское издание The Thaiger. Она наткнулась на скелет и одежду супруга, когда решила очистить септик.

Женщина из Таиланда обнаружила скелет в септике у себя дома, который , по ее мнению, является останками мужа, пропавшего без вести три года назад, — говорится в материале.

По данным издания, муж 60-летней Тави Паекратоке исчез три года назад. Она подавала заявление о пропаже, но поиски не увенчались успехом. Местные рассказали ей, как видели пропавшего с какой-то женщиной, потому Паекратоке решила, что муж просто ушел к любовнице и прекратила его поиски.

Женщина полагает, что на самом деле ее муж напился и упал в старый септик, куда потом сбрасывали землю во время садовых работ. Она вспомнила, как из того места долгое время исходил неприятный запах, однако родные списывали это на содержимое выгребной ямы.

Ранее сообщалось, что тело безвестно пропавшей в Усть-Лабинске 36-летней Татьяны Магомедовой нашли по показаниям подозреваемого в ее убийстве. 51-летний мужчина признал вину, скоро ему будет предъявлено обвинение.

Таиланд
пропавшие
тела
останки
септики
