Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 18:39

Запах от септика: простой способ с базиликом решает проблему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все больше людей выбирают загородную жизнь, наслаждаясь тишиной и природой. Но вместе с комфортом собственного дома возникает и бытовой вопрос — выгребная яма. Такая система канализации проста в устройстве, но требует регулярного ухода, иначе появляются неприятные запахи.

Часто для решения проблемы обращаются к специалистам или используют насосы. Но это требует затрат и времени. Есть более доступный вариант — природные средства, которые помогают справиться с запахами и облегчают уход за септиком.

Почему помогает базилик

Базилик известен не только как ароматная приправа, но и как натуральный антисептик. Его листья замедляют развитие микроорганизмов, которые вызывают неприятный запах.

Использовать растение можно двумя способами:

  • свежие или сушёные листья. Их достаточно насыпать в яму так, чтобы они покрыли поверхность отходов;
  • посадка рядом с септиком. Кусты базилика создадут ароматический барьер и замаскируют запах.

Дополнительный плюс

Базилик не только очищает воздух, но и украшает участок. Посаженые кусты смотрятся декоративно, а летом дают пряную зелень, которую можно использовать в кулинарии.

Простой приём с базиликом позволяет снизить неприятные запахи от септика без лишних затрат и сложного оборудования.

Слухи о вреде фольги для запекания активно обсуждаются в кулинарных кругах, но научные данные показывают более спокойную картину.

септики
советы
туалеты
уборка
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трусова показала трогательные фотографии с месячным сыном
В России раскрыли неизвестные подробности обнаружения гида Мельникова
Стали известны детали прошения Митволя о помиловании
Акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега
В США предупредили Европу об опасной стратегии против России
«Важно сказать»: Зеленскому раскрыли глаза на позицию России по Украине
Названо условие, при котором Европа согласится ввести войска на Украину
В Госдуме отреагировали на появление мемов про мессенджер Max
Новый российский багги «Штурм» прошел испытания
Российская чиновница сравнила население с тараканами
В России создадут официальный список блюд русской кухни: войдет ли борщ?
Банк заменил сотрудницу на ИИ, который она обучила
Семьи из 12 регионов России удостоились ордена «Родительская слава»
Попытка девушек потушить горящее масло водой попала на видео
Экс-диспетчер ГБУ «Жилищник» задержана за финансирование терроризма
Кровавая луна откроет коридор затмений: когда наступит, где можно наблюдать
Генерал раскрыл, как Россия ответит на ввод 50 тысяч бойцов ЕС на Украину
Мощную авиабомбу нашли рядом с железной дорогой Москва — Петербург
Автомобилист наехал на двухлетнего ребенка-самокатчика под Иркутском
Захарова сравнила подходы России и Запада к развитию АТР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.