Запах от септика: простой способ с базиликом решает проблему

Все больше людей выбирают загородную жизнь, наслаждаясь тишиной и природой. Но вместе с комфортом собственного дома возникает и бытовой вопрос — выгребная яма. Такая система канализации проста в устройстве, но требует регулярного ухода, иначе появляются неприятные запахи.

Часто для решения проблемы обращаются к специалистам или используют насосы. Но это требует затрат и времени. Есть более доступный вариант — природные средства, которые помогают справиться с запахами и облегчают уход за септиком.

Почему помогает базилик

Базилик известен не только как ароматная приправа, но и как натуральный антисептик. Его листья замедляют развитие микроорганизмов, которые вызывают неприятный запах.

Использовать растение можно двумя способами:

свежие или сушёные листья. Их достаточно насыпать в яму так, чтобы они покрыли поверхность отходов;

посадка рядом с септиком. Кусты базилика создадут ароматический барьер и замаскируют запах.

Дополнительный плюс

Базилик не только очищает воздух, но и украшает участок. Посаженые кусты смотрятся декоративно, а летом дают пряную зелень, которую можно использовать в кулинарии.

Простой приём с базиликом позволяет снизить неприятные запахи от септика без лишних затрат и сложного оборудования.

