Фольга для запекания: секрет, который пугает домохозяек

Слухи о вреде фольги для запекания активно обсуждаются в кулинарных кругах, но научные данные показывают более спокойную картину.

Алюминий действительно может переходить в пищу, особенно при высоких температурах. Однако организм усваивает лишь около 0,1% от общего содержания металла в продукте.

Когда алюминий активнее мигрирует

Кислые ингредиенты — томаты, лимонный сок, уксус или вино — ускоряют этот процесс, разрушая защитный оксидный слой фольги. Поэтому маринованное мясо и овощи с лимоном аккумулируют металл быстрее.

Даже в таких условиях концентрация алюминия остаётся безопасной. Чтобы достичь опасной дозы, пришлось бы съесть огромное количество продуктов, приготовленных в фольге за один приём. Всемирная организация здравоохранения рекомендует до 2 мг на килограмм массы тела в неделю — реальное потребление из фольги для большинства людей значительно ниже.

Особую осторожность стоит проявлять лишь людям с нарушениями функции почек. Для здоровых людей фольга не представляет угрозы.

Мифы о фольге

Разница между блестящей и матовой стороной — технологическая особенность производства и не влияет на миграцию металла. Хранение холодных продуктов в фольге полностью безопасно, опасность возникает только при запекании с кислыми или солеными продуктами.

Плюсы запекания в фольге

Блюда готовятся с минимальным количеством масла, остаются менее жирными и калорийными. С экологической точки зрения фольга многократно перерабатывается, экономя до 95% энергии по сравнению с производством нового алюминия.

Современные исследования не подтверждают связь бытового использования фольги с болезнью Альцгеймера или раком.

Куриные яйца — продукт, который есть почти в каждом доме. Но даже те, кто покупает их постоянно, часто допускают ошибки при хранении, из-за которых яйца портятся гораздо быстрее.