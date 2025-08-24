Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 23:00

Фольга для запекания: секрет, который пугает домохозяек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слухи о вреде фольги для запекания активно обсуждаются в кулинарных кругах, но научные данные показывают более спокойную картину.

Алюминий действительно может переходить в пищу, особенно при высоких температурах. Однако организм усваивает лишь около 0,1% от общего содержания металла в продукте.

Когда алюминий активнее мигрирует

Кислые ингредиенты — томаты, лимонный сок, уксус или вино — ускоряют этот процесс, разрушая защитный оксидный слой фольги. Поэтому маринованное мясо и овощи с лимоном аккумулируют металл быстрее.

Даже в таких условиях концентрация алюминия остаётся безопасной. Чтобы достичь опасной дозы, пришлось бы съесть огромное количество продуктов, приготовленных в фольге за один приём. Всемирная организация здравоохранения рекомендует до 2 мг на килограмм массы тела в неделю — реальное потребление из фольги для большинства людей значительно ниже.

Особую осторожность стоит проявлять лишь людям с нарушениями функции почек. Для здоровых людей фольга не представляет угрозы.

Мифы о фольге

Разница между блестящей и матовой стороной — технологическая особенность производства и не влияет на миграцию металла. Хранение холодных продуктов в фольге полностью безопасно, опасность возникает только при запекании с кислыми или солеными продуктами.

Плюсы запекания в фольге

Блюда готовятся с минимальным количеством масла, остаются менее жирными и калорийными. С экологической точки зрения фольга многократно перерабатывается, экономя до 95% энергии по сравнению с производством нового алюминия.

Современные исследования не подтверждают связь бытового использования фольги с болезнью Альцгеймера или раком.

Куриные яйца — продукт, который есть почти в каждом доме. Но даже те, кто покупает их постоянно, часто допускают ошибки при хранении, из-за которых яйца портятся гораздо быстрее.

фольга
советы
лайфхаки
домохозяйки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Полтаве украинских мобилизованных держат в загонах
Над российскими регионами сбили семь БПЛА
Лукашенко выступил с объявлением о своем здоровье
Во Франции рассказали, чем для Запада обернулся конфликт на Украине
В Раде рассказали о планах Европы использовать Украину
Названо число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в российском регионе
Друг заключенного пытался передать запрещенку с помощью древнего метода
Американский режиссер признался в симпатии к русскому кино
В Госдуме раскрыли, когда начнут действовать новые правила в сфере труда
Репетиция воздушной части военного парада в Пекине попала на видео
Названо число участков в РФ для голосования на выборах в парламент Молдавии
Александр Емельяненко раскрыл свою пагубную зависимость
Российские военные нанесли серьезный удар по ВСУ в районе Красноармейска
Готовлю помидоры с розмарином и цедрой — они всегда улетают первыми
Стало известно о тяжелых боях у Торского в ДНР
Гости из Саудовской Аравии пострадали при ДТП с BMW в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль BMW протаранил микроавтобус с детьми
Одна страна пообещала поставлять в Россию больше техники и автомобилей
Дуров дал оценку своему аресту французской полицией
Великобритания готовится к массовым жертвам
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.