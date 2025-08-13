Хранишь яйца неправильно? Эти 3 ошибки могут все испортить за неделю

Куриные яйца — продукт, который есть почти в каждом доме. Но даже те, кто покупает их постоянно, часто допускают ошибки при хранении, из-за которых яйца портятся гораздо быстрее.

Ошибка №1 — мытьё перед хранением

На скорлупе есть тонкая защитная плёнка, которая препятствует проникновению бактерий и удерживает влагу. Если её смыть, срок хранения резко сокращается.

Ошибка №2 — игнорирование реального срока годности

На упаковке срок годности обычно считают от даты сортировки или упаковки. Столовые яйца пригодны к употреблению примерно 90 дней, но важно помнить, что часть этого времени они уже могли провести на складе.

Ошибка №3 — хранение в дверце холодильника

В этой зоне температура постоянно меняется из-за открытия дверцы, что ускоряет порчу продукта. Лучше хранить яйца на средней полке, острым концом вниз — так желток останется по центру и сохранит форму.

Следуя этим простым правилам, можно сохранить свежесть и вкус яиц в разы дольше.

