Септик забился? Способ из серии «дешево и работает» без ассенизатора

Каждый дачник хотя бы раз сталкивался с этой проблемой: септик переполнен, неприятный запах ощущается даже на участке. Вызывать ассенизаторов — дорого и не всегда возможно, особенно в отдалённых населённых пунктах.

Есть простой и доступный способ решения: использовать анаэробные бактерии для естественной очистки сточных вод. Это действительно работает и не требует спецтехники каждый месяц.

Что это за бактерии?

Анаэробные микроорганизмы не нуждаются в кислороде, чтобы расщеплять органику. Они разлагают отходы на два компонента:

плотный осадок (ил);

частично очищенную воду, которую можно безопасно отводить в грунт.

Такие бактерии активно применяются в герметичных септиках и выгребных ямах.

Как применять:

Шаг 1.

Выберите бактерии, подходящие по объёму вашей ямы. Засыпьте или залейте средство строго по инструкции — через слив.

Шаг 2.

Начинается активная фаза разложения: жидкость будет бурлить, пойдут газы и запах.

Шаг 3.

Через несколько дней запах станет слабее, а жидкость — светлее. Это признак, что пошло метановое брожение.

Что даёт использование бактерий:

Удаление запахов.

Снижение количества твёрдого осадка.

Увеличение времени между откачками.

До 70% биологической очистки без химии.

Справка:

Полный цикл работы бактерий — от четырех до семи дней. При регулярном использовании спецтехника потребуется в разы реже.

