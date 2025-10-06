Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 08:31

В Таиланде пьяная россиянка упала с балкона и получила серьезные травмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде пьяная россиянка вышла покурить на балкон и упала с него на землю, сообщил Telegram-канал SHOT. Женщина получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

Женщина проводила отпуск в Паттайе. За день она выпила много алкоголя, а ночью решила выйти на балкон. В итоге она перевалилась через ограждение и упала на бетонные плиты спиной.

Ранее на Пхукете нашли мертвым 21-летнего китайского туриста Юань Вэньи, пропавшего на пляже Най Харн. Поиски длились два дня и проводились с участием военно-морских подразделений и спасателей.

До этого в провинции Ратбури в Таиланде в канале обнаружили тело 64-летней владелицы местного рынка по имени Тхуньяпорн. По данным полиции, следов насилия на ее теле не выявлено. Родные заявили об исчезновении предпринимательницы в воскресенье, 28 сентября. Пропавшую нашли около ее дома на следующий день.

В конце сентября посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.

