01 октября 2025 в 10:02

Пропавшую миллионершу из Таиланда нашли погибшей недалеко от дома

Тело предпринимательницы Тхуньяпорн из Таиланда обнаружили в канале

Полиция Таиланда Полиция Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тело 64-летней владелицы местного рынка по имени Тхуньяпорн обнаружили в канале в провинции Ратбури в Таиланде, сообщает The Thaiger. По данным полиции, следов насилия на ее теле не выявлено.

Родные заявили об исчезновении предпринимательницы в воскресенье, 28 сентября. Пропавшую нашли в канале около ее дома на следующий день. Родственники Тхуньяпорн рассказали, что она страдала бессонницей и проходила обследование у психиатра.

Женщина владела большим продуктовым рынком. Ее состояние оценивалось в 100 млн батов (258 млн рублей). Тхуньяпорн жила с братьями и сестрами, замужем не была. Полиция выясняет причины ее смерти.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.

Telegram-канал Mash уточнял, что россиянку увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там ее и других девушек заставили обманывать людей, торгуя своими лицами и телами. За непослушание пленников били плетью и грозили продать на органы.

Таиланд
погибшие
предприниматели
несчастные случаи
