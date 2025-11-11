Число пострадавших после обрушения балкона в Чечне возросло Число пострадавших после обрушения балкона в Чечне достигло 42 человек

Количество пострадавших при обрушении балкона в Чечне возросло и достигло 42 человек, передает LIFE.ru со ссылкой на источник. Отмечается, что трагедия произошла в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Их состояние уточняется. В СУ СКР по Чеченской Республике информацию о росте числа пострадавших не комментировали.

Ранее стало известно, что СК РФ начал проверку по ст. 238 УК по факту обрушения балкона. В регионе проведут все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося. Инцидент произошел во время похоронного мероприятия.

До этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обрушения части колонны бывшего горнолыжного комплекса «Снежком». На месте происшествия работали криминалисты и следователи. В результате обрушения пострадали три человека. Всем оказали медицинскую помощь на месте. Также повреждения получили более 140 автомобилей.

Также в Тульской области ранее задержали мужчину, по вине которого частично обрушился многоквартирный дом. По данным следствия, ночью 8 ноября он самовольно демонтировал заглушку газового оборудования.