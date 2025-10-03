Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 16:50

Ушедшего искупаться туриста нашли мертвым в Таиланде

В Таиланде нашли мертвым пропавшего 1 октября туриста из Китая

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

На Пхукете нашли мертвым 21-летнего китайского туриста Юань Вэньи, пропавшего на пляже Най Харн, сообщает Bangkok Post. Поиски длились два дня и проводились с участием военно-морских подразделений и спасателей.

Юань Вэньи пошел на пляж Най Харн в среду, 1 октября. С тех пор о нем ничего не было известно. В пятницу, 3 октября, участники поисков наткнулись на тело молодого человека в море у острова Ко Му. Труп доставили на берег, судебно-медицинские эксперты проведут вскрытие.

Ранее в провинции Ратбури в Таиланде в канале обнаружили тело 64-летней владелицы местного рынка по имени Тхуньяпорн. По данным полиции, следов насилия на ее теле не выявлено. Родные заявили об исчезновении предпринимательницы в воскресенье, 28 сентября. Пропавшую нашли около ее дома на следующий день.

До этого посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.

Telegram-канал Mash уточнял, что россиянку увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там ее и других девушек заставили обманывать людей, торгуя своими лицами и телами. За непослушание пленников били плетью и грозили продать на органы.

Таиланд
туристы
погибшие
пропавшие
