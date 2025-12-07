ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 21:05

В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек

В Хитроу при распылении перцового газа пострадали 21 человек

Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Медики оказали помощь 21 человеку, пострадавшим из-за распыления перцового газа во время ограбления в аэропорту Хитроу, сообщает Скотленд-Ярд. По предварительной информации, четверо мужчин отобрали у женщины чемодан.

В публикации сказано, что среди пострадавших оказалась трехлетняя девочка. Еще пятерых доставили в больницу для прохождения обследования, угрозы для их жизни нет. Полиции удалось задержать 31-летнего мужчину.

Группа из четырех мужчин украла у женщины чемодан, при этом они распылили в ее направлении вещество, которое, судя по всему, было перцовым газом. Это произошло внутри лифта на парковке, отчего пострадали те, кто был в лифте и возле него, — рассказал командир Питер Стивенс.

Ранее Матье Лефевр, министр-делегат по вопросам экологического перехода, стал жертвой грабителей. Из его квартиры в Париже украдены драгоценности на сумму около €10 тыс. (887 тыс. рублей). Преступники проникли в квартиру поздно вечером, когда там никого не было. Из квартиры были похищены только ювелирные изделия, а важные документы остались на месте.

Лондон
кражи
чемоданы
воровство
