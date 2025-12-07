В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек

Медики оказали помощь 21 человеку, пострадавшим из-за распыления перцового газа во время ограбления в аэропорту Хитроу, сообщает Скотленд-Ярд. По предварительной информации, четверо мужчин отобрали у женщины чемодан.

В публикации сказано, что среди пострадавших оказалась трехлетняя девочка. Еще пятерых доставили в больницу для прохождения обследования, угрозы для их жизни нет. Полиции удалось задержать 31-летнего мужчину.

Группа из четырех мужчин украла у женщины чемодан, при этом они распылили в ее направлении вещество, которое, судя по всему, было перцовым газом. Это произошло внутри лифта на парковке, отчего пострадали те, кто был в лифте и возле него, — рассказал командир Питер Стивенс.

