В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста

В Рязанской области бывшая жена украла у спящего тракториста 11 тыс. рублей, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области. Женщина похитила наличные и банковскую карту.

Сообщается, что мужчина несколько дней назад получил зарплату. Сотрудникам полиции удалось выявить торговые точки, в которых произошла оплата с банковской карты потерпевшего.

По данным следствия, супруги развелись из-за пристрастия пострадавшего к выпивке. Экс-супруга случайно узнала о том, что мужчина решил выпить после получки — теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья подняла с пола 35 тыс. рублей в супермаркете на Цветном бульваре. Найдя деньги, она не сообщила о них персоналу магазина, а забрала себе. Теперь ей грозит тюремный срок.