Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:40

В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Рязанской области бывшая жена украла у спящего тракториста 11 тыс. рублей, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области. Женщина похитила наличные и банковскую карту.

Сообщается, что мужчина несколько дней назад получил зарплату. Сотрудникам полиции удалось выявить торговые точки, в которых произошла оплата с банковской карты потерпевшего.

По данным следствия, супруги развелись из-за пристрастия пострадавшего к выпивке. Экс-супруга случайно узнала о том, что мужчина решил выпить после получки — теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья подняла с пола 35 тыс. рублей в супермаркете на Цветном бульваре. Найдя деньги, она не сообщила о них персоналу магазина, а забрала себе. Теперь ей грозит тюремный срок.

Рязань
кражи
полиция
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.