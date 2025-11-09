Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 20:23

Жительнице Подмосковья грозит срок за поднятые с пола 35 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Подмосковья подняла с пола 35 тыс. рублей в супермаркете на Цветном бульваре, сообщает Telegram-канал «112». Теперь ей грозит тюремный срок.

Найдя деньги, она не сообщила о них персоналу магазина, а забрала себе. Девушку задержали на Малой Бронной, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Деньги вернули хозяйке.

Ранее транспортная полиция СЗФО сообщила, что женщина из Карелии украла мобильный телефон у петербуржца во время прохождения досмотра в аэропорту Пулково. В пресс-службе сообщили, что пострадавший забыл гаджет в контейнере на ленте интроскопа.

До этого в селе Булатниково сотрудники Росгвардии задержали 59-летнего охранника, который в течение дня воровал из магазина мясо, рыбу, орехи и сладости. Мужчина выносил продукты через служебный вход и складывал в свой автомобиль, пока его не засняли камеры наблюдения. Ущерб магазину оценили примерно в 10 тыс. рублей, задержанного передали полиции.

Также сообщалось, что судимая жительница Красноярска предстанет перед судом по уголовному делу о 53 кражах из магазинов на 700 тыс. рублей. По версии следствия, похищенный товар фигурантка продавала случайным прохожим.

