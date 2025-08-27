Россиянка украла в магазинах продукты и бытовую химию на 700 тысяч рублей Жительница Красноярска предстанет перед судом по делу о 53 кражах продуктов

Ранее судимая жительница Красноярска 1993 года рождения предстанет перед судом по уголовному делу о совершении 53 краж из магазинов на 700 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По версии следствия, похищенный товар фигурантка продавала случайным прохожим.

С мая 2024 до марта этого года в полицию обращались представители торговых точек из разных районов Красноярска с заявлениями о том, что неизвестная женщина похищала продукты питания, бытовую химию и алкоголь. Злоумышленница просто складывала в пакет товар и выходила из помещения, минуя кассы, — сказано в сообщении.

