27 августа 2025 в 10:55

Россиянка украла в магазинах продукты и бытовую химию на 700 тысяч рублей

Жительница Красноярска предстанет перед судом по делу о 53 кражах продуктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее судимая жительница Красноярска 1993 года рождения предстанет перед судом по уголовному делу о совершении 53 краж из магазинов на 700 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По версии следствия, похищенный товар фигурантка продавала случайным прохожим.

С мая 2024 до марта этого года в полицию обращались представители торговых точек из разных районов Красноярска с заявлениями о том, что неизвестная женщина похищала продукты питания, бытовую химию и алкоголь. Злоумышленница просто складывала в пакет товар и выходила из помещения, минуя кассы, — сказано в сообщении.

До этого в Красноярске задержали четырех местных жителей, подозреваемых в похищении человека. По информации МВД, к правоохранителям обратился горожанин, который рассказал, что неизвестные мужчины силой затолкали его в автомобиль и вывезли за город на одну из ферм. Следователи установили, что к похищению оказалась причастна 37-летняя сестра потерпевшего и трое ее приятелей. Они хотели оформить его долю в квартире стоимостью более 3 млн рублей в пользу сестры.

