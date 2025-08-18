Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире В Красноярске задержали женщину и троих сообщников по делу о похищении человека

Полицейские задержали в Красноярске четверых местных жителей, подозреваемых в похищении человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, к правоохранителям обратился горожанин, который рассказал, что неизвестные мужчины силой затолкали его в автомобиль и вывезли за город на одну из ферм.

Там злоумышленники избили пострадавшего и потребовали оформить долю в квартире стоимостью более 3 млн рублей в пользу его сестры. В какой-то момент мужчине удалось сбежать. Следователи установили, что к похищению оказалась причастна 37-летняя сестра потерпевшего и трое ее приятелей.

Их задержали при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Изъятое при обысках оружие, а также предметы для приготовления наркотиков были направлены на экспертизу. Сестру пострадавшего и двоих ее сообщников заключили под стражу, еще одному фигуранту ввиду состояния здоровья мера пресечения не избиралась.

