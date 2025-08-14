В Чувашии задержали «мстителя», заставившего детей умыться зеленкой

Предприниматель из Чувашии, которого подозревают в похищении двух подростков и в том, что он заставил их умыться зеленкой, заключили под стражу, сообщает региональный СК. По данным ведомства, мужчина таким образом якобы наказал несовершеннолетних за кражу фруктов.

Вечером 30 июля на рынке в Ядрине он узнал о пропаже мандаринов с его торговой точки. Угрожая применением насилия, мужчина посадил в автомобиль брата и сестру и провез их примерно два километра. Далее он остановился и заставил детей умыться зеленкой. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о похищении человека.

Подозреваемый покинул пределы республики и был объявлен в розыск. Его задержали 12 августа, а уже на следующий день суд по просьбе следствия назначил ему арест на два месяца.

Ранее суд вынес приговор женщине, насмерть сбившей на Porsche девятилетнего мальчика. Она проведет в колонии общего режима 7,5 года. Ей почти на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, а ее автомобиль конфисковали в доход государства. Осужденная сбила ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения.