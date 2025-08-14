Суд огласил приговор женщине на Porsche, сбившей насмерть ребенка

Женщину, которая в прошлом году сбила насмерть на Porsche 9-летнего мальчика в Новой Москве, приговорили к 7,5 годам колонии общего режима, передает столичная прокуратура. Наталье Сорокиной также запретили почти на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

Кроме того, суд постановил конфисковать ее автомобиль в доход государства. После наезда ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Мальчик скончался от полученных травм.

В этот день Сорокина, употребив спиртное, села за руль своего Porsche Cayenne в состоянии сильного алкогольного опьянения. На одной из улиц поселка, превысив разрешенную скорость движения, она, управляя иномаркой, снесла два фонарных столба, а потом сбила женщину и мальчика 2015 г.р. и покинула место ДТП, — говорится в сообщении.

