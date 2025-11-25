Рейс Москва — Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1454 по маршруту Москва – Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Воздушное судно благополучно приземлилось в 09:16 по местному времени.

По предварительным данным, экипаж воздушного судна запросил посадку на запасном аэродроме города Иркутска после того, как в полете была обнаружена техническая неисправность.

В настоящее время пассажиры размещены в гостинице, — добавили в ведомстве.

До этого пассажирам рейса Москва — Хургада, пришлось просидеть в самолете в аэропорту Шереметьево более чем на пять часов. Путешественники пожаловались, что все это время их держали без еды и воды, в салоне находилось много маленьких детей, ощущался «ужасный запах выхлопа», вызывавший кашель, при этом представители воздушной гавани причины произошедшего так и не прокомментировали.

Ранее в московском аэропорту Домодедово более 300 пассажирам пришлось несколько часов ждать свой багаж. По информации источника, люди почти четыре часа стояли в очереди, только чтобы написать заявление.