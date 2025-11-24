Пассажирам рейса в Хургаде пять часов пришлось сидеть в самолете В Шереметьево пассажиров рейса в Хургаду на пять часов закрыли в самолете

Пассажиров рейса в Хургаду на пять часов закрыли в самолете в аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным источника, людей держали все это время без еды и воды.

И вот уже 07:58. Мы все еще сидим в самолете. Тут много маленьких детей. <...> Ужасный запах выхлопа, у людей приступ кашля. Нас тут никто не кормит, — сообщили путешественники.

Канал отмечает, что рейс должен был вылететь в Египет в 03:05 мск. Однако его перенесли на четыре часа, а самолет так и не тронулся с места. Представители воздушной гавани ситуацию не комментировали. Причины случившегося уточняются.

Ранее в московском аэропорту Домодедово более 300 пассажирам пришлось несколько часов ждать свой багаж. По информации источника, люди почти четыре часа стояли в очереди, чтобы написать заявление.

В Санкт-Петербурге рейс Flydubai в Дубай задержали по причине технической неисправности самолета. Пассажиров пустили на борт согласно расписанию, но спустя некоторое время попросили вернуться в терминал, поскольку вылет перенесли на следующий день.