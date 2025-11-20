Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:53

В Петербурге самолет не позволил туристам отправиться в Дубай

Рейс Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержан из-за поломки самолета

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press
Рейс Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержали из-за технической неисправности самолета, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Пассажиров пустили на борт по расписанию, однако спустя некоторое время попросили вернуться в терминал: вылет перенесли на следующий день.

Одна из пассажирок поделилась, что стюардесса рассказала о неполадках с топливной системой. По ее словам, инженеры уже работают над их устранением. Однако в пресс-службе аэропорта уточнили, что информации о дыре в бензобаке нет, при этом техническая неисправность действительно произошла.

На сайте аэропорта Пулково первоначально оставалась информация о вылете по расписанию с подписью «ожидайте посадки». Теперь же 45 пассажиров рейса из 126 разместили в гостиницах, остальные остались ждать вылета дома.

Ранее в аэропорту Пулково восстановили работу иностранной аэродромной техники, простаивавшей почти два года, после адаптации ее IT-систем. Гендиректор управляющей компании отметил рост стоимости обслуживания европейского оборудования на 40% и упомянул появление китайских аналогов. При этом IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование.

