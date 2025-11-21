Пассажирка умерла после падения из-за резкого старта трамвая В Казани возбудили уголовное дело после смерти пассажирки трамвая

Уголовное дело возбуждено в Казани после падения 62-летней пассажирки трамвая в салоне, информирует пресс-служба ГУ СК России по Татарстану. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером во вторник, 19 ноября, когда транспортное средство резко стартовало с остановки.

Водитель трамвая № 4, отъезжая от остановки, резко набрала скорость, в результате чего потеряла равновесие и упала 62-летняя пассажирка, — пояснили в СК.

Пострадавшая попала в больницу, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Спустя сутки женщина скончалась от полученных повреждений.

Уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за обеспечение безопасности пассажироперевозок.

