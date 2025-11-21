Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:34

Пассажирка умерла после падения из-за резкого старта трамвая

В Казани возбудили уголовное дело после смерти пассажирки трамвая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уголовное дело возбуждено в Казани после падения 62-летней пассажирки трамвая в салоне, информирует пресс-служба ГУ СК России по Татарстану. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером во вторник, 19 ноября, когда транспортное средство резко стартовало с остановки.

Водитель трамвая № 4, отъезжая от остановки, резко набрала скорость, в результате чего потеряла равновесие и упала 62-летняя пассажирка, — пояснили в СК.

Пострадавшая попала в больницу, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Спустя сутки женщина скончалась от полученных повреждений.

Уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за обеспечение безопасности пассажироперевозок.

Ранее суд обязал 60-летнюю жительницу Москвы выплатить штраф за нападение на пассажирку в метро. ГУ МВД России по региону сообщило, что пенсионерка схватила девушку за волосы и ударила головой о поручень несколько раз из-за места в вагоне.

пассажиры
трамваи
Казань
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победители викторины «Душевный дворик» получат билеты в театры Москвы
«Пишем и будем писать»: Симоньян жестко ответила на новые санкции ЕС
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.