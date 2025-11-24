День матери
24 ноября 2025 в 16:44

Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ

Врач Тимшин: при обострении болезней ЖКТ стоит питаться маленькими порциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При сезонных обострениях болезней желудочно-кишечного тракта стоит питаться маленькими порциями каждые три-четыре часа, посоветовал врач-гастроэнтеролог Владимир Тимшин. В беседе с Pravda-nn.ru специалист подчеркнул, что последний прием пищи должен быть легким. По его словам, лучше всего выпить стакан кефира или нежирного киселя.

Особенно осторожно следует относиться к пище в периоды обострения хронических заболеваний ЖКТ. Питайтесь дробно, маленькими порциями каждые три-четыре часа. Последний прием пищи желательно сделать легким, например, выпить стакан простокваши, нежирного кефира или киселя, — пояснил врач.

Гастроэнтеролог отметил, что избежать проблем с ЖКТ помогут отказ от фастфуда, сбалансированное питание. Кроме того, по его словам, стоит отказаться от продуктов, способствующих повышенному выделению желудочного сока и активизации процессов брожения в кишечнике.

Гастроэнтеролог Александра Прозорова ранее рассказала, что любителям пить кофе на пустой желудок лучше отказаться от этой привычки. Врач пояснила, что выпитый натощак напиток способен провоцировать нарушения в функционировании желудочно-кишечного тракта.

