24 ноября 2025 в 17:23

ВККС приняла решение по замешанному в скандале с ОПГ судье

ВККС разрешила арест курганского судьи Козлова на фоне связей с ОПГ

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласовала арест бывшего судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова, передает ТАСС. Его подозревают в незаконном освобождении из мест лишения свободы члена организованной преступной группировки «Локомотив» Виталия Звонарева.

Представление председателя СК РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей удовлетворить, — говорится в решении коллегии.

Ранее ВККС удовлетворила ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Речь шла о возможном получении взятки в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что судья Адам Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела по статье о взятке. Соответствующее согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Специалисты рассмотрели представление главы СК России о даче согласия на возбуждение дела. По версии следователей, Воитлев получил с помощью посредника в нескольких траншах 2,5 млн рублей.

ВККС
Курганская область
судьи
аресты
