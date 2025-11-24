«Много домыслов»: Ушаков раскрыл отношение России к мирному плану США

В вопросе обсуждения мирного плана Россия верит только информации, полученной непосредственно от США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтвердил большое количество слухов и домыслов вокруг этого документа, передает ТАСС. Ушаков добавил, что на сегодняшний день даже неизвестно точное количество пунктов в плане.

[Госсекретарь США Марко] Рубио объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Много всего, плюс очень много разных домыслов. Непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что мы видели, то, что нам передали по соответствующим каналам, — сообщил Ушаков.

Ранее помощник президента заявил, что многие положения американского плана урегулирования на Украине представляются России приемлемыми. Он не стал уточнять, какие именно пункты документа. По словам Ушакова, в Кремле ознакомлены с одним вариантом плана, который совпадает с условиями, озвученными на Аляске.

До этого Ушаков выразил мнение, что США, скорее всего, в ближайшее время выйдут на контакт с российской стороной для очного обсуждения мирного плана по Украине. Представитель Кремля отметил, что конкретных договоренностей пока нет.