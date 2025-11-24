День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:37

«Много домыслов»: Ушаков раскрыл отношение России к мирному плану США

Ушаков: в отношении мирного плана Россия верит только данным от США

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В вопросе обсуждения мирного плана Россия верит только информации, полученной непосредственно от США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтвердил большое количество слухов и домыслов вокруг этого документа, передает ТАСС. Ушаков добавил, что на сегодняшний день даже неизвестно точное количество пунктов в плане.

[Госсекретарь США Марко] Рубио объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Много всего, плюс очень много разных домыслов. Непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что мы видели, то, что нам передали по соответствующим каналам, — сообщил Ушаков.

Ранее помощник президента заявил, что многие положения американского плана урегулирования на Украине представляются России приемлемыми. Он не стал уточнять, какие именно пункты документа. По словам Ушакова, в Кремле ознакомлены с одним вариантом плана, который совпадает с условиями, озвученными на Аляске.

До этого Ушаков выразил мнение, что США, скорее всего, в ближайшее время выйдут на контакт с российской стороной для очного обсуждения мирного плана по Украине. Представитель Кремля отметил, что конкретных договоренностей пока нет.

Кремль
переговоры
Юрий Ушаков
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, какие вещи во время путешествия нужно декларировать
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.